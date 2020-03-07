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Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира
Metaratings
  • Eurosport.ru3:59
Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в чешском городе Нове-Место.В источнике
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Россияне стали четвертыми в биатлонной эстафете, победили норвежцы

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