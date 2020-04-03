НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Vprognoze.ruVprognoze.ru
Бийол заявил, что недоволен своим положением в ЦСКА
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Bobsoccer
  • RT на русском
  • Football-fun.ru
  • Матч ТВ
  • Спорт-Экспресс
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Нева Спорт
  • РБК
  • Спорт день за днем
Напомним, Бийол защищает цвета ЦСКА с лета 2018 года, заключив контрактное соглашение с красно-синими на пять лет.В источнике
4
Подробнее о событии
alt

Агент: Бийол счастлив в ЦСКА и не намерен покидать команду

Футбол России 06:08
alt

Бийол признался, что ему не нравится своё положение в ЦСКА

Sport.ru 04:59
alt

Агент Бийола: «Яка счастлив в ЦСКА и не собирается уходить»

Sport24.ru 05:49 
реклама
Главное
Новости