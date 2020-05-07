НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Bild: Бундеслига возобновится 15 мая
Soccer.ru
  • Soccer.ru
  • Metaratings
  • Российская газета
  • RT на русском
  • Bookmaker-ratings.ru
  • FootballHD
  • Спорт-Экспресс
Турнир в первой бундеслиге будет возобновлен 15 мая, сообщают немецкие СМИ. В частности, об этом пишут Bild и Kicker. Ранее власти Германии разрешили возобновить соревнования.В источнике
Подробнее о событии
alt

Клубы Бундеслиги проинформированы о возобновлении сезона 15 мая

Metaratings 17:58
alt

Чемпионат Германии по футболу возобновится 15 мая

Российская газета 17:57
alt

СМИ: DFL проинформировала клубы о возобновлении сезона с 15 мая

РИА Новости 17:32
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости