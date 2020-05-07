НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЧемпионат Германии по футболу возобновят во второй половине маяПравительство Германии разрешит возобновить Бундеслигу с 15 маяВозобновление чемпионата Германии отложено до 22 маяБундеслига сделала заявление по поводу возобновления сезонаРумменигге: «Хотел бы поблагодарить политиков за сегодняшнее решение»ГлавноеТутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершатАлександр Емельяненко хочет провести бой с ТайсономЛа Лига поздравила Бундеслигу с возобновлением сезона«Спартак» поздравил Вячеслава Старшинова с 80-летиемСпорт-ЭкспрессBild: Бундеслига возобновится 15 маяSoccer.ru7Soccer.ruMetaratingsРоссийская газетаRT на русскомBookmaker-ratings.ruFootballHDСпорт-ЭкспрессТурнир в первой бундеслиге будет возобновлен 15 мая, сообщают немецкие СМИ. В частности, об этом пишут Bild и Kicker. Ранее власти Германии разрешили возобновить соревнования.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Клубы Бундеслиги проинформированы о возобновлении сезона 15 маяMetaratings 17:58Чемпионат Германии по футболу возобновится 15 маяРоссийская газета 17:57СМИ: DFL проинформировала клубы о возобновлении сезона с 15 маяРИА Новости 17:32рекламаЕщё по темеЧемпионат Германии по футболу возобновят во второй половине маяПравительство Германии разрешит возобновить Бундеслигу с 15 маяВозобновление чемпионата Германии отложено до 22 маяБундеслига сделала заявление по поводу возобновления сезонаРумменигге: «Хотел бы поблагодарить политиков за сегодняшнее решение»ГлавноеТутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершатАлександр Емельяненко хочет провести бой с ТайсономЛа Лига поздравила Бундеслигу с возобновлением сезона«Спартак» поздравил Вячеслава Старшинова с 80-летиемНовости