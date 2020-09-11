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Билич подтвердил переход Ивановича в «Вест Бромвич»
Газета.Ru
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Защитник Бранислав Иванович продолжит карьеру в «Вест Бромвиче». Об этом сообщил главный тренер команды Славен Билич.В источнике
Подробнее о событии
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Славен Билич: «Надеюсь, переход Ивановича в „Вест Бромвич“ будет оформлен в течение нескольких часов»

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Славен Билич: «Вест Бромвич» близок к подписанию контракта с Ивановичем

Советский спорт 12:04
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Наставник «Вест Бромвича» Билич — об Ивановиче: сделка будет оформлена в считаные часы

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