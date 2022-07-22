Евро-футбол.руБистрович вскоре присоединится к ЦСКАПолузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович в ближайшее время может стать игроком итальянского «Лечче».MetaratingsВ прошлом сезоне Кристиян выступал на правах аренды за турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк».Евро-футбол.руВ сезоне 2021/22 Бистрович в составе ЦСКА провел восемь матчей, в которых отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.MetaratingsКонтракт игрока с армейцами рассчитан до 2025 года.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьMetaratingsSoccer.ruBookmaker-ratings.ruSport24.ruSports.ruBetassistЕвро-футбол.руФутбол РоссииБомбардир.руLegalbetПодробнее о событииПолузащитник ЦСКА Бистрович близок к переходу в «Лечче»Спорт-Экспрессвчера в 16:55Бистрович близок к переходу в «Лечче» из ЦСКАSoccer.ru17:28Полузащитник ЦСКА Бистрович близок к подписанию контракта с «Лечче»Metaratings17:04Бистрович близок к уходу из ЦСКА в «Лечче»Бомбардир.рувчера в 16:55Клуб Серии А интересуется полузащитником ЦСКАЕвро-футбол.рувчера в 01:21У ЦСКА есть предложение по Бистровичу от клуба Серии АSport24.ruвчера в 20:10Источник: Бистрович может перебраться в итальянский клубФутбол России22 июля в 16:48Показать ещёОценить1