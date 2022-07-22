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Бистрович вскоре присоединится к ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович в ближайшее время может стать игроком итальянского «Лечче».
Metaratings
В сезоне 2021/22 Бистрович в составе ЦСКА провел восемь матчей, в которых отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.
Metaratings
В прошлом сезоне хорват провел 6 матчей в чемпионате России, еще 18 – в турецкой Суперлиге за «Фатих Карагюмрюк».
Sports.ru
Контракт игрока с армейцами рассчитан до 2025 года.
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