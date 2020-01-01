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Бизнесмен Ломакин не станет владельцем «Химок»
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Владелец Fix Price Сергей Ломакин не станет приобретать «Химки». По информации «Чемпионата», в ходе переговоров о покупке клуба возникли юридические и финансовые споры по поводу действующих контрактов футболистов и персонала команды.В источнике
С чего всё начиналось
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Сергей Ломакин не станет владельцем «Химок»

Как стало известно «Чемпионату», владелец Fix Price Сергей Ломакин не приобретёт «Химки». В ходе переговоров возникли юридические и финансовые споры по поводу действующих контрактов игроков и персонала команды.
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Бизнесмен Ломакин отказался покупать «Химки»

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