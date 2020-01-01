Бизнесмен Ломакин не станет владельцем «Химок»

Владелец Fix Price Сергей Ломакин не станет приобретать «Химки». По информации «Чемпионата», в ходе переговоров о покупке клуба возникли юридические и финансовые споры по поводу действующих контрактов футболистов и персонала команды.