В 2015-м Йозеф Блаттер был отстранен от футбола на восемь лет (позже срок сократили до шести лет) из-за коррупционных скандалов, связанных с выбором стран – хозяек мировых первенств — как РФ, так и Катара, где мундиаль должен пройти в 2022 году.