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Блаттер заявил, что отстранен от футбола не из-за России
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Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков предположил, что отстранение Блаттера стало местью его врагов за поддержку России при выборах страны-хозяйки чемпионата мира-2018.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Я был отстранён от футбола не из-за России»

В 2015-м Йозеф Блаттер был отстранен от футбола на восемь лет (позже срок сократили до шести лет) из-за коррупционных скандалов, связанных с выбором стран – хозяек мировых первенств — как РФ, так и Катара, где мундиаль должен пройти в 2022 году.
Известия вчера в 17:01
Подробнее о событии
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Экс-глава ФИФА: я был отстранён от футбола не из-за России

RT на русском 05:51
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Блаттер заявил о непричастности России к своему отстранению от футбола

РБК 04:04
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Блаттер не стал обвинять Россию в его отстранении от футбола

Metaratings 03:15
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