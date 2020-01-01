Блаттер заявил, что отстранен от футбола не из-за России
Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков предположил, что отстранение Блаттера стало местью его врагов за поддержку России при выборах страны-хозяйки чемпионата мира-2018.В источнике
С чего всё начиналось
В 2015-м Йозеф Блаттер был отстранен от футбола на восемь лет (позже срок сократили до шести лет) из-за коррупционных скандалов, связанных с выбором стран – хозяек мировых первенств — как РФ, так и Катара, где мундиаль должен пройти в 2022 году.