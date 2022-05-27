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Евгений Савин покинул Россию после видеоролика с украинскими футболистами

Экс-футболист, а ныне видеоблогер Евгений Савин сообщил, что покинул Россию.
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«После выпуска с украинскими спортсменами и выражения своей гражданской позиции президент ФК «Красава» Савин Евгений покинул страну», — отмечается на YouTube-канале Савина.
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Савин основал футбольный клуб «Красава» в 2021 году.
ИноПроСпорт
Евгений Савин известен по выступлениям за «Амкар», « Крылья Советов » и ряд других клубов РПЛ.
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