Sport.ruЕвгений Савин покинул Россию после видеоролика с украинскими футболистамиЭкс-футболист, а ныне видеоблогер Евгений Савин сообщил, что покинул Россию.Sport.ru«После выпуска с украинскими спортсменами и выражения своей гражданской позиции президент ФК «Красава» Савин Евгений покинул страну», — отмечается на YouTube-канале Савина.Bookmaker-ratings.ruСавин основал футбольный клуб «Красава» в 2021 году.ИноПроСпортЕвгений Савин известен по выступлениям за «Амкар», « Крылья Советов » и ряд других клубов РПЛ.MetaratingsЧитать далееСвернутьStarHit.ruURA.RuЕвро-футбол.руSolenka.infoCT newsСпортКПMetaratingsLiveResult.RuРязань.ЛайфПолитика СегодняЧемпионатNVLNewInformФАНПодробнее о событииЕвгений Савин покинул Россию после видеоролика с украинскими футболистамиSport.ru03:26Евгений Савин покинул РоссиюLiveResult.Ru03:21Евгений Савин уехал из России после выпуска с украинскими спортсменамиЧемпионат03:10Блогер и президент ФК «Красава» Евгений Савин покинул РоссиюBetassist02:27Бывший игрок «Крыльев Советов» Евгений Савин покинул РоссиюMetaratings02:11Евгений Савин уехал из России после интервью с украинскими футболистамиИноПроСпорт01:24Блогер КраСава заявил, что покинул Россию вместе с семьейStarHit.ru22:30Показать ещёОценить281