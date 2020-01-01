НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ProstoProSportProstoProSport
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
Soccernews.ru
  • Piter.tv2:04
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны. Об этом в своем Instagram написал экс-игрок самарцев и блогер Евгений Савин.В источнике
42
С чего всё начиналось
Бывший нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Евгений Савин, ведущий блог «Красава», сообщил у себя в Instagram, что вратарь команды Евгений Фролов был оштрафован самарским клубом за высказывания о российской власти в недавнем интервью.
РБК 11:02
Подробнее о событии
alt

Депутат Лебедев - о штрафе Фролову: это полный бред. На месте клуба эту историю нужно было замять

Футбол России 10:42
alt

Депутат Госдумы раскритиковал «Крылья Советов» за штраф вратарю Фролову

Metaratings 10:29
alt

Депутат Лебедев назвал предательством и бредом решение «Крыльев» оштрафовать Фролова

Чемпионат 09:45
реклама
Главное
Новости