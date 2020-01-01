Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей

Soccernews.ru 1 14

«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны. Об этом в своем Instagram написал экс-игрок самарцев и блогер Евгений Савин. В источнике