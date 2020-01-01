Боатенг о расизме: полиция останавливает меня без причины

Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг, выступающий в составе «Бешикташа» на правах аренды, рассказал о проявлениях расизма, с которыми сталкивался в своей карьере. В источнике