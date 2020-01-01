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Боатенг о расизме: полиция останавливает меня без причины
Sports.ru
  • Sports.ru
Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг, выступающий в составе «Бешикташа» на правах аренды, рассказал о проявлениях расизма, с которыми сталкивался в своей карьере.В источнике
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Боатенг о расизме: полиция останавливает меня без причины

Чемпионат 19:01
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Кевин-Принс Боатенг о расизме: «Полиция останавливает меня без причины. Люди переходят на другую сторону улицы, когда я гуляю»

Sports.ru 17:18
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Кевин-Принс Боатенг – о расизме: «Люди переходят на другую сторону, когда я иду по улице»

Евро-футбол.ру 15:24
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