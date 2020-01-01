НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеМяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы«Порту» потерпел поражение от «Фамаликау»«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по ЛаринуПапич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch»«Айнтрахт» разгромил «Вердер» на выездеЧемпионатБоатенг о расизме: полиция останавливает меня без причиныSports.ru1Sports.ruПолузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг, выступающий в составе «Бешикташа» на правах аренды, рассказал о проявлениях расизма, с которыми сталкивался в своей карьере.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Боатенг о расизме: полиция останавливает меня без причиныЧемпионат 19:01Кевин-Принс Боатенг о расизме: «Полиция останавливает меня без причины. Люди переходят на другую сторону улицы, когда я гуляю»Sports.ru 17:18Кевин-Принс Боатенг – о расизме: «Люди переходят на другую сторону, когда я иду по улице»Евро-футбол.ру 15:24рекламаГлавноеМяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы«Порту» потерпел поражение от «Фамаликау»«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по ЛаринуПапич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch»«Айнтрахт» разгромил «Вердер» на выездеНовости