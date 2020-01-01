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Боатенг о расизме: полиция останавливает меня без причины
Metaratings
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Полиция останавливает меня без причины.В источнике
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Боатенг – о расизме: когда люди видят меня, они переходят на другую сторону дороги

Metaratings 02:23
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Кевин-Принс Боатенг: «полиция останавливает меня только потому, что я чёрный»

ГЛАС.RU вчера в 21:25
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Боатенг назвал расистские оскорбления, с которыми сталкивался в футболе

Спорт-Экспресс вчера в 20:50
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