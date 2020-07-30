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Боатенг призвал футболистов вставать на колено перед матчами ЛЧ
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Футболист мюнхенской "Баварии" Жером Боатенг призвал игроков продолжить борьбу с расизмом, встав на колено перед матчами Лиги чемпионов, передает The Independent.В источнике
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Защитник «Баварии» Боатенг призвал игроков вставать на одно колено перед матчами Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс 04:34
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Боатенг призвал футболистов встать на одно колено перед матчами Лиги чемпионов

Матч ТВ 03:58
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Боатенг призвал футболистов встать на одно колено перед матчами Лиги чемпионов

Sportbox.RU 03:58
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