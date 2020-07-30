НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеАлександра Кокорина связали со «Спартаком»Дзюба назвал причины конфликта с нападающим «Спартака» Соболевым«Вашингтон» обыграл «Каролину», Овечкин и Кузнецов забросили три шайбыШатов прокомментировал подписание контракта с «Рубином»Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей ПодпалыйГазета.RuБоатенг призвал футболистов вставать на колено перед матчами ЛЧМатч ТВ6Матч ТВСпорт-ЭкспрессГазета.RuFootballHDSoccernews.ruUA-ФутболФутболист мюнхенской "Баварии" Жером Боатенг призвал игроков продолжить борьбу с расизмом, встав на колено перед матчами Лиги чемпионов, передает The Independent.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Боатенг призвал поддержать движение Black Lives Matter в матчах Лиги ЧемпионовSoccernews.ru 08:57Защитник «Баварии» Боатенг призвал игроков вставать на одно колено перед матчами Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 04:34Боатенг призвал футболистов встать на одно колено перед матчами Лиги чемпионовМатч ТВ 03:58рекламаГлавноеАлександра Кокорина связали со «Спартаком»Дзюба назвал причины конфликта с нападающим «Спартака» Соболевым«Вашингтон» обыграл «Каролину», Овечкин и Кузнецов забросили три шайбыШатов прокомментировал подписание контракта с «Рубином»Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей ПодпалыйНовости