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Бобан Марьянович присоединился к челленджу «Оставайся дома» и почеканил туалетную бумагу
Sports.ru
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Центровой «Далласа» Бобан Марьянович присоединился к челленджу «Оставайся дома» и показал навыки чеканки, используя вместо мяча туалетную бумагу.В источнике
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Стив Нэш присоединился к челленджу «Оставайся дома» и почеканил туалетную бумагу

Sports.ru 01:52
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