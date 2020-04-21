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Бобан намерен подать в суд на «Милан»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Вести.Ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
Хорватский функционер Звонимир Бобан намерен подать в суд на «Милан», который уволил его в начале марта с поста директора клуба, сообщает Tuttosport.В источнике
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Бобан намерен подать в суд на «Милан»

Чемпионат 10:33
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СМИ: Звонимир Бобан оспорит свое увольнение из «Милана» в суде

РИА Новости 08:41
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Бобан планирует подать на «Милан» в суд, чтобы оспорить свое увольнение

Sports.ru 07:52
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