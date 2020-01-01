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Ибрагимович возобновил тренировки с «Миланом»
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Шведский нападающий Златан Ибрагимович возобновил тренировки с "Миланом". Футболист сегодня тренировался в общей группе команды.В источнике
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Ибрагимович до конца августа останется в «Милане»

Спорт-Экспресс 20:22
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Ибрагимович возобновил тренировки с «Миланом»

Футбол России 16:22
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«Бог и его ученики». Ибрагимович опубликовал фотографию с тренировки «Милана»

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