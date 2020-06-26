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«Бог и его ученики». Ибрагимович возобновил тренировки с «Миланом»
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович возобновил тренировки. Как сообщает пресс-служба клуба, шведский форвард провел занятие в общей группе.В источнике
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Ибрагимович назвал партнеров по «Милану» своими учениками

ProstoProSport 14:59 
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Ибрагимович: «Бог и его ученики» - фото

Евро-футбол.ру 14:52
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«Бог и его ученики». Ибрагимович опубликовал фотографию с тренировки «Милана»

Sport24.ru 14:33 
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