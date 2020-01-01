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«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины
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"Бока Хуниорс" обыграла "Химнасию и Эсгриму" с минимальным счетом 1:0 и стала чемпионом Аргентины сезона-2019/20.В источнике
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Чемпионский вечер Тевеса в «Боке»: поцелуй в губы с Марадоной, победный гол и 28-й титул клуба, украденный у «Ривера»

Sports.ru 12:09
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Поцелуй Марадоны: король благословил Тевеса на чемпионский гол

Спорт-Экспресс 10:35
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Тевес поцеловал Марадону в губы и забил гол, который принёс «Боке Хуниорс» чемпионство

Чемпионат 06:01
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