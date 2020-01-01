НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеБольшунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в НорвегииГол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ахматом» в матче РПЛ«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ«Шахтер» с хоккейным счетом обыграл «Колос» в чемпионате УкраиныОбъявлен состав женской сборной РФ по биатлону на этап КМ в ФинляндииSoccernews.ru«Бока Хуниорс» стала чемпионом АргентиныBookmaker-ratings.ru11Bookmaker-ratings.ruSoccernews.ruTelegraf.com.uaЧемпионатРЕН ТВMetaratingsСпорт-ЭкспрессАргументы и ФактыМатч ТВВести.RuTheUK.one"Бока Хуниорс" обыграла "Химнасию и Эсгриму" с минимальным счетом 1:0 и стала чемпионом Аргентины сезона-2019/20.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Чемпионский вечер Тевеса в «Боке»: поцелуй в губы с Марадоной, победный гол и 28-й титул клуба, украденный у «Ривера»Sports.ru 12:09Поцелуй Марадоны: король благословил Тевеса на чемпионский голСпорт-Экспресс 10:35Тевес поцеловал Марадону в губы и забил гол, который принёс «Боке Хуниорс» чемпионствоЧемпионат 06:01рекламаГлавноеБольшунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в НорвегииГол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ахматом» в матче РПЛ«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ«Шахтер» с хоккейным счетом обыграл «Колос» в чемпионате УкраиныОбъявлен состав женской сборной РФ по биатлону на этап КМ в ФинляндииНовости