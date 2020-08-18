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Дивеев: ЦСКА ждёт настоящее испытание в матче с «Зенитом»
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился своими ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».В источнике
24
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ЦСКА на пути рекорда и лидерства «Зенита». Есть ли шанс у армейцев?

Sportbox.RU 06:49
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«Нас ждёт настоящее испытание». Дивеев — о матче с «Зенитом»

Чемпионат 06:47
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Армейцы снова победят по своему любимому показателю. Статистический прогноз на «Зенит» — ЦСКА

Sport24.ru вчера в 19:30 
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