Болельщик «Бернли» отказался извиняться за баннер «Жизни белых важны»
Болельщик "Бернли" Джейк Хеппл взял ответственность на себя за скандальную акцию во время матча 30-го тура чемпионата Англии по футболу между его клубом и "Манчестер Сити". Напомним, что после стартового свистка над стадионом "Этихад" пролетел самолет с баннером "Жизни белых важны".В источнике Мне стыдно и неловко из-за того, что несколько болельщиков решили запустить это над стадионом. Они ничего не понимают. Этим людям нужно научиться жить в XXI веке и узнать чуть больше. Они не представляют наши идеи, идеи клуба, игроков и большинства болельщиков.Газета.Ruвчера в 21:50