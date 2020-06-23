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Болельщик «Бернли» отказался извиняться за баннер «Жизни белых важны»
НовостиВолгограда.ру
  • Комсомольская правда0:12
Болельщик "Бернли" Джейк Хеппл взял ответственность на себя за скандальную акцию во время матча 30-го тура чемпионата Англии по футболу между его клубом и "Манчестер Сити". Напомним, что после стартового свистка над стадионом "Этихад" пролетел самолет с баннером "Жизни белых важны".В источнике
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Бен Ми
британский футболист
Мне стыдно и неловко из-за того, что несколько болельщиков решили запустить это над стадионом. Они ничего не понимают. Этим людям нужно научиться жить в XXI веке и узнать чуть больше. Они не представляют наши идеи, идеи клуба, игроков и большинства болельщиков.Газета.Ruвчера в 21:50
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Фанат «Бернли» отказался извиняться за самолет с баннером «Жизни белых важны»

Гол.ру 07:40 
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«Говорить, что жизни белых важны - расизм». Фанат «Бернли» не стал извиняться за скандальный баннер

Футбол России 08:02
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Болельщик «Бёрнли» - о баннере «жизни белых важны»: «Я бы хотел извиниться… Нет, чёрт возьми!»

Евро-футбол.ру 07:33
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