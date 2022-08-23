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Болельщикам «Спартака» не выделят места на стадионе на матче с «Факелом»

По данным Sport24, московский клуб отказался от гостевой квоты по билетам на матч 7-го тура Мир РПЛ.
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Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Факелом» и московским «Спартаком» на «Центральном стадионе профсоюзов» состоится 27 августа, в субботу.
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«Спартак» после 6 туров набрал 13 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 1 очко.
Sport24.ru
Начало встречи запланировано на 17:30 мск.
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