Sports.ruБолельщикам «Спартака» не выделят места на стадионе на матче с «Факелом»По данным Sport24, московский клуб отказался от гостевой квоты по билетам на матч 7-го тура Мир РПЛ.Sports.ruМатч 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Факелом» и московским «Спартаком» на «Центральном стадионе профсоюзов» состоится 27 августа, в субботу.Чемпионат«Спартак» после 6 туров набрал 13 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 1 очко.Sport24.ruНачало встречи запланировано на 17:30 мск.ЧемпионатЧитать далееСвернутьЧемпионатLife.ruRuNews24.ruBookmaker-ratings.ruSports.ruSport24.ruODDS.ruПлеймейкерLiveResult.RuЕвро-футбол.руMetaratingsАиФ ВоронежБомбардир.руРИА ВоронежLegalbetПодробнее о событии«Спартак» отказался от гостевой квоты билетов на игру с «Факелом»АиФ Воронеж10:07«Спартак» отказался от гостевой квоты на матч с «Факелом»Legalbet09:34«Спартак» отказался от гостевой квоты на матч с «Факелом»Soccer.ru09:28«Спартак» отказался от билетов на ближайший матч в ВоронежеЕвро-футбол.ру09:11«Спартак» отказался от гостевой квоты билетов на матч с «Факелом»LiveResult.Ru09:08«Спартак» отказался от гостевой квоты на матч с «Факелом»Sport24.ru08:58«Спартак» отказался от гостевой квоты билетов на матч с «Факелом»Чемпионат08:53Показать ещёОценить3