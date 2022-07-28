ЧемпионатБолельщики «Атлетико» вывесили баннер против Роналду в матче с «Нумансией»Болельщики мадридского «Атлетико» выступили против перехода в клуб португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.ЧемпионатВо время товарищеского матча с «Нумансией» (4:0) болельщики испанского клуба вывесили на трибунах баннер с надписью: «КР7 здесь не рады».ЧемпионатВ СМИ появлялись предположения, что 37-летний португалец может продолжить карьеру в "Атлетико" или французском "Пари Сен-Жермен".РИА НовостиРоналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из итальянского "Ювентуса" летом 2021 года.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руЧемпионатМК-СпортSportliga.comLiveResult.RuSputnik АрменияVesti.kzSports.tjГазета.RuBetOnМатч ТВSport24.ruБомбардир.руРИА НовостиПодробнее о событииБолельщики «Атлетико» вывесили баннер против Роналду в матче с «Нумансией»Чемпионат20:59Фанаты «Атлетико» вывесили баннер против Роналду на матче командыLegalbetвчера в 15:58Фанаты «Атлетико» вывесили баннер против покупки РоналдуЕвро-футбол.рувчера в 15:43Болельщики «Атлетико» вывесили баннер против Криштиану РоналдуLiveResult.Ruвчера в 15:03Фанаты «Атлетико» на товарищеском матче с «Нумансией» развернули баннер против РоналдуСпорт-Экспрессвчера в 14:45Фанаты «Атлетико» вывесили баннер против перехода РоналдуSport24.ruвчера в 14:27Фанаты «Атлетико» вывесили баннер в знак протеста подписания РоналдуSoccer.ruвчера в 14:06Показать ещёОценить1