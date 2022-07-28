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Болельщики «Атлетико» вывесили баннер против Роналду в матче с «Нумансией»

Болельщики мадридского «Атлетико» выступили против перехода в клуб португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
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Во время товарищеского матча с «Нумансией» (4:0) болельщики испанского клуба вывесили на трибунах баннер с надписью: «КР7 здесь не рады».
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В СМИ появлялись предположения, что 37-летний португалец может продолжить карьеру в "Атлетико" или французском "Пари Сен-Жермен".
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Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из итальянского "Ювентуса" летом 2021 года.
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