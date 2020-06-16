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Блокнот Ростов-на-ДонуБлокнот Ростов-на-Дону
Болельщики «Ростова» могут попасть на матч с «Сочи»
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Ростовские болельщики могут попасть на матч «Сочи», но для этого необходимо выполнить требования Роспотребнадзора. Об этом рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Ростов».В источнике
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В «Ростове» назвали критерии для допуска болельщиков на гостевую игру с «Сочи»

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