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Фанаты «Торпедо» призвали Игнашевича уйти в отставку
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Фанаты московского "Торпедо" призвали Сергея Игнашевича уйти в отставку с поста наставника команды.В источнике
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Фанаты «Торпедо» призвали Игнашевича поступить «по-мужски» и уйти из команды

Lenta.ru 13:43
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Фанаты «Торпедо» призвали Игнашевича уйти в отставку

Газета.Ru 13:10
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Фанаты «Торпедо» призвали Игнашевича уйти в отставку

Metaratings 12:20
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