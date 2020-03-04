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Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча
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Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.В источнике
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