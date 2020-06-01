НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
MetaratingsMetaratings
Болельщики назвали стадион «Краснодара» лучшим в РПЛ
Евро-футбол.ру
  • Piter.tv1:37
В финале стадион "Краснодар" соревновался с "Газпром Ареной" и набрал 57% голосов # ЛучшийСтадионРПЛ pic.twitter.com / b8V0uElk0D — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@ premierliga) June 1, 2020 Напомним, что стадион краснодарского клуба претендовал на звание лучшей арены мира.В источнике
С чего всё начиналось
Стадион футбольного клуба "Краснодар" стал победителем в голосовании за лучшую арену в чемпионате России, сообщается на странице Российской премьер-лиги (РПЛ) в Instagram.
Газета.Ru вчера в 10:26
Подробнее о событии
alt

Стадион «Краснодара» признан лучшим в РПЛ по мнению болельщиков

Чемпионат вчера в 12:32
alt

Давайте погуляем в парке у стадиона «Краснодара» хотя бы онлайн – там потрясающе красиво

Sports.ru вчера в 13:28
alt

Болельщики признали стадион «Краснодара» лучшим в Тинькофф РПЛ

Sportbox.RU вчера в 11:24
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости