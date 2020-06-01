Болельщики назвали стадион «Краснодара» лучшим в РПЛ
В финале стадион "Краснодар" соревновался с "Газпром Ареной" и набрал 57% голосов # ЛучшийСтадионРПЛ pic.twitter.com / b8V0uElk0D — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@ premierliga) June 1, 2020 Напомним, что стадион краснодарского клуба претендовал на звание лучшей арены мира.В источнике
С чего всё начиналось
Стадион футбольного клуба "Краснодар" стал победителем в голосовании за лучшую арену в чемпионате России, сообщается на странице Российской премьер-лиги (РПЛ) в Instagram.
Sportbox.RU вчера в 11:24