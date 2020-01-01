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Болельщики не вернутся на стадионы в Англии с 1 октября
Матч ТВ
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Планы по возвращению болельщиков на трибуны английских стадионов с 1 октября не будут реализованы, заявил министров Майкл Гоув, о чем сообщает BBC.В источнике
Подробнее о событии
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Фанаты не вернутся на английские стадионы с 1 октября из-за увеличения числа заразившихся коронавирусом

ODDS.ru 04:53
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В Англии отложили возвращение зрителей на трибуны

Матч ТВ 04:05
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В Англии отложили возвращение зрителей на трибуны

Sportbox.RU 04:05
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