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Болельщики не вернутся на стадионы в Англии с 1 октября
FootballHD
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Планы по возвращению болельщиков на трибуны английских стадионов с 1 октября не будут реализованы, заявил министров Майкл Гоув, о чем сообщает BBC.В источнике
Подробнее о событии
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Фанатов не пустят на стадионы АПЛ с 1 октября

Sports.ru 09:26
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В Англии отложили возвращение фанатов на стадионы

Sport.ru 09:00
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В Великобритании отложили возвращение зрителей на стадионы

Pravda.Ru 07:57
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