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Daily StormDaily Storm
Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»
Мегаполис онлайн
  • Piter.tv1:24
  • Дождь1:38
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на «Газпром Арене» с поздравительной речью в адрес футбольного клуба «Зенит», который выиграл чемпионат России.В источнике
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Болельщики «Зенита» освистали Беглова

Мегаполис онлайн 16:31
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Беглова освистали с трибун «Газпром-Арены»

Piter.tv 15:55
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Фанаты «Зенита» освистали Беглова во время речи на церемонии награждения

Чемпионат 14:46
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