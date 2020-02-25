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Болельщики подали 18 тысяч заявок на получение Fan ID для Евро-2020
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Болельщики подали 18 тыс. заявок на получение паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.В источнике
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На получение паспорта болельщика для Евро-2020 подано 18 тыс. заявок

78.ru 12:18
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Алексей Сорокин: «Количество заявок на получение Fan ID не должно беспокоить»

Футбол на Куличках 11:26
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Болельщики подали 18 тысяч заявок на получение Fan ID для Евро-2020

RT на русском 06:55
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