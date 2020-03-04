Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России. Фанаты «Зенита» разделись по пояс, болельщики «Ахмата» после этого попытались прорваться на гостевую трибуну. В пресс-службе «Зенита» считают, что к стычке привело недопонимание.В источнике Традиции нужно чтить и уважать. Что касается наших болельщиков, это их привычное состояние... Сложно сказать, знали ли они, и многие ли знали о местных традициях. Мы разберемся и пообщаемся с болельщиками. В любом случае любые конфликты нужно решать мирно и всегда уважать друг друга.