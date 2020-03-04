Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
В пресс-службе считают, что конфликт погасили «еще в зачатке». Матч Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» закончился со счетом 2:1 в пользу санкт-петербургской команды. «Зенит» забил второй гол в дополнительное время.В источнике Традиции нужно чтить и уважать. Что касается наших болельщиков, это их привычное состояние... Сложно сказать, знали ли они, и многие ли знали о местных традициях. Мы разберемся и пообщаемся с болельщиками. В любом случае любые конфликты нужно решать мирно и всегда уважать друг друга.