Сергей Семак Футбольный тренер

Традиции нужно чтить и уважать. Что касается наших болельщиков, это их привычное состояние... Сложно сказать, знали ли они, и многие ли знали о местных традициях. Мы разберемся и пообщаемся с болельщиками. В любом случае любые конфликты нужно решать мирно и всегда уважать друг друга.