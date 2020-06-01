НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Стадион «Краснодара» признан лучшим в РПЛ
Кубанские новости
  • Кубанские новости
  • Евро-футбол.ру
  • Metaratings
  • Живая Кубань
  • Sportbox.RU
  • RT на русском
  • ГЛАС.RU
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • АиФ Краснодар
  • Газета.Ru
  • Российская газета
  • Нева Спорт
  • Gazeta.SPb
  • Pravda.Ru
  • Rugger.info
Лучшими стадионом российской Премьер-лиги болельщики признали стадион «Краснодара». Голосование проходило на странице РПЛ в Instagram. В финальном раунде опроса краснодарский стадион опередил «Газпром Арену», получив 57% голосов.В источнике
С чего всё начиналось
Стадион футбольного клуба "Краснодар" стал победителем в голосовании за лучшую арену в чемпионате России, сообщается на странице Российской премьер-лиги (РПЛ) в Instagram.
Газета.Ru вчера в 10:26
Подробнее о событии
alt

Стадион «Краснодара» признан лучшим в РПЛ по мнению болельщиков

Чемпионат вчера в 12:32
alt

Давайте погуляем в парке у стадиона «Краснодара» хотя бы онлайн – там потрясающе красиво

Sports.ru вчера в 13:28
alt

Болельщики признали стадион «Краснодара» лучшим в Тинькофф РПЛ

Sportbox.RU вчера в 11:24
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости