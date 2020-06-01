Стадион «Краснодара» признан лучшим в РПЛ

Лучшими стадионом российской Премьер-лиги болельщики признали стадион «Краснодара». Голосование проходило на странице РПЛ в Instagram. В финальном раунде опроса краснодарский стадион опередил «Газпром Арену», получив 57% голосов.