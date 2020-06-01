Стадион «Краснодара» признан лучшим в РПЛ
Лучшими стадионом российской Премьер-лиги болельщики признали стадион «Краснодара». Голосование проходило на странице РПЛ в Instagram. В финальном раунде опроса краснодарский стадион опередил «Газпром Арену», получив 57% голосов.В источнике
С чего всё начиналось
Стадион футбольного клуба "Краснодар" стал победителем в голосовании за лучшую арену в чемпионате России, сообщается на странице Российской премьер-лиги (РПЛ) в Instagram.
Sportbox.RU вчера в 11:24