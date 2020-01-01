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Стадион «Краснодара» признан болельщиками лучшим в РПЛ
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Болельщики признали домашний стадион "Краснодара" лучшим в чемпионате России. Голосование проходило в инстаграме РПЛ.В источнике
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Стадион «Краснодара» признан лучшим в РПЛ по мнению болельщиков

Чемпионат 12:32
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Давайте погуляем в парке у стадиона «Краснодара» хотя бы онлайн – там потрясающе красиво

Sports.ru 13:28
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Болельщики признали стадион «Краснодара» лучшим в Тинькофф РПЛ

Sportbox.RU 11:24
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