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Болельщики гостей не смогут попасть на матчи чемпионата России
Телеканал Санкт-Петербург
  • Piter.tv0:20
  • Телеканал 360°1:00
Болельщики гостевых команд не смогут присутствовать на матчах оставшихся туров чемпионата России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сегодняшнее собрание клубов РПЛ.В источнике
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С чего всё начиналось
Также «Матч ТВ» представил возможный формат показа матчей РПЛ на оставшуюся часть сезона и внес несколько предложений по производству дополнительного контента в условиях ограниченного доступа болельщиков на стадионы, сообщает официальный сайт лиги.
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