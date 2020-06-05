Болельщики гостей не смогут попасть на матчи чемпионата России

Болельщики гостевых команд не смогут присутствовать на матчах оставшихся туров чемпионата России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сегодняшнее собрание клубов РПЛ.