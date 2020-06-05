Болельщики гостей не смогут попасть на матчи чемпионата России
Болельщики гостевых команд не смогут присутствовать на матчах оставшихся туров чемпионата России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сегодняшнее собрание клубов РПЛ.В источнике
С чего всё начиналось
Также «Матч ТВ» представил возможный формат показа матчей РПЛ на оставшуюся часть сезона и внес несколько предложений по производству дополнительного контента в условиях ограниченного доступа болельщиков на стадионы, сообщает официальный сайт лиги.