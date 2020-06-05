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РПЛ опубликовала итоги сегодняшнего общего собрания клубов
Телеканал Санкт-Петербург
  • Piter.tv0:20
  • Телеканал 360°1:00
5 июня в формате видеосвязи было проведено общее собрание клубов РПЛ. Был принят регламент возобновления тренировок, тестирования членов клубов на COVID-19, допуск людей на стадионы. Заявлено, что болельщики команды-гостя не будут допущены на арену.В источнике
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С чего всё начиналось
Также «Матч ТВ» представил возможный формат показа матчей РПЛ на оставшуюся часть сезона и внес несколько предложений по производству дополнительного контента в условиях ограниченного доступа болельщиков на стадионы, сообщает официальный сайт лиги.
Sport24.ru 10:23 
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Ложа прессы будет открыта для журналистов, общение с клубами РПЛ – по видеосвязи

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Фанатов пустят не все клубы: РПЛ провела собрание по поводу рестарта сезона

Газета.Ru 14:55
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РПЛ опубликовала итоги сегодняшнего общего собрания клубов

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