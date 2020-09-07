Болельщиков с атрибутикой «Спартака» не пустят на матч против ЦСКА
Болельщиков с атрибутикой московского "Спартака" не пустят на стадион "ВЭБ Арена" на матч седьмого тура чемпионата России против столичного ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейцев. Московское дерби пройдет 13 сентября.В источнике
С чего всё начиналось
Болельщиков с атрибутикой московского "Спартака" не пустят на стадион "ВЭБ Арена" на матч седьмого тура чемпионата России против столичного ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейцев.