Болельщиков с атрибутикой «Спартака» не пустят на матч против ЦСКА

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Болельщиков с атрибутикой московского "Спартака" не пустят на стадион "ВЭБ Арена" на матч седьмого тура чемпионата России против столичного ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейцев. Московское дерби пройдет 13 сентября. В источнике