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Газета.RuГазета.Ru
Болельщиков с атрибутикой «Спартака» не пустят на матч против ЦСКА
Metaratings
  • CT news0:56
Болельщиков с атрибутикой московского "Спартака" не пустят на стадион "ВЭБ Арена" на матч седьмого тура чемпионата России против столичного ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейцев. Московское дерби пройдет 13 сентября.В источнике
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С чего всё начиналось
Болельщиков с атрибутикой московского "Спартака" не пустят на стадион "ВЭБ Арена" на матч седьмого тура чемпионата России против столичного ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 10:46
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