Большинство футболистов РПЛ выступили за доигровку чемпионата

Большинство футболистов РПЛ высказались за доигровку сезона, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране – таких оказалось 61 процент. 39 процентов игроков считают, что обстановка в России слишком серьёзная, и доигровка РПЛ чревата серьёзными последствиями.