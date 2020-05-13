НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
MetaratingsMetaratings
Большинство футболистов РПЛ выступили за доигровку чемпионата
Спорт БИЗНЕС Online
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • LiveSport.ru
  • Чемпионат
  • Soccer.ru
  • Metaratings
  • ГЛАС.RU
  • Soccernews.ru
Большинство футболистов РПЛ высказались за доигровку сезона, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране – таких оказалось 61 процент. 39 процентов игроков считают, что обстановка в России слишком серьёзная, и доигровка РПЛ чревата серьёзными последствиями.В источнике
С чего всё начиналось
alt

Нужно ли доиграть сезон РПЛ? Мы спросили футболистов

На вопросы ответили 87 футболистов – и россияне, и легионеры. Большинство — основные игроки своих клубов, многие выступают за национальные сборные.
Чемпионат 02:00
Подробнее о событии
alt

Большинство футболистов РПЛ готовы продолжать сезон

LiveSport.ru 02:49
alt

Большинство игроков РПЛ выступили за возобновление сезона без зрителей

Футбол России 02:44
alt

Стали известны результаты голосования среди футболистов РПЛ о возобновлении сезона

Soccernews.ru 02:44
реклама
Главное
Новости