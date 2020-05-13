Большинство футболистов РПЛ выступили за доигровку чемпионата
Большинство футболистов РПЛ высказались за доигровку сезона, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране – таких оказалось 61 процент. 39 процентов игроков считают, что обстановка в России слишком серьёзная, и доигровка РПЛ чревата серьёзными последствиями.В источнике
С чего всё начиналось
На вопросы ответили 87 футболистов – и россияне, и легионеры. Большинство — основные игроки своих клубов, многие выступают за национальные сборные.