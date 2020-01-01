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Большинство игроков РПЛ выступили за возобновление сезона без зрителей
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В опросе приняло участие 87 россиян и легионеров, которые являются основными игроками своих команд. Большинство выступают за национальные сборные. 68,4% считают, что для предотвращения заражений играть стоит без зрителей на трибунах.В источнике
С чего всё начиналось
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Большинство футболистов РПЛ выступают за проведение матчей без зрителей

На вопрос ответили 87 футболистов – и россияне, и легионеры. Большинство — основные игроки своих клубов, многие выступают за национальные сборные. 68,4% считают, что из соображений безопасности играть нужно без зрителей.
Чемпионат 02:00
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Большинство игроков РПЛ считают, что сезон нужно доиграть без зрителей

Sports.ru 03:35
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Большинство футболистов РПЛ выступили за проведение матчей без зрителей в случае возобновления сезона

RT на русском 03:29
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Большинство игроков РПЛ выступили за возобновление сезона без зрителей

Футбол России 02:44
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