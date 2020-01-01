Большинство игроков РПЛ выступили за возобновление сезона без зрителей
В опросе приняло участие 87 россиян и легионеров, которые являются основными игроками своих команд. Большинство выступают за национальные сборные. 68,4% считают, что для предотвращения заражений играть стоит без зрителей на трибунах.В источнике
С чего всё начиналось
На вопрос ответили 87 футболистов – и россияне, и легионеры. Большинство — основные игроки своих клубов, многие выступают за национальные сборные. 68,4% считают, что из соображений безопасности играть нужно без зрителей.