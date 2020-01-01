Большинство игроков РПЛ выступили за возобновление сезона без зрителей

В опросе приняло участие 87 россиян и легионеров, которые являются основными игроками своих команд. Большинство выступают за национальные сборные. 68,4% считают, что для предотвращения заражений играть стоит без зрителей на трибунах.