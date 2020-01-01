15 мая на исполкоме РФС решится, будет ли доигран сезон в РПЛ или его придётся досрочно завершить. Рабочая группа РФС разработала несколько вариантов, когда и при каких обстоятельствах соревнование может возобновиться. Одно из наиболее реальных предложений на данный момент — стартовать 21/28 июня.