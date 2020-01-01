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Большинство игроков РПЛ считают, что сезон нужно доиграть без зрителей
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87 футболистов РПЛ приняли участие в опросе о будущем нынешнего сезона. 68,4% игроков выразили мнение, что оставшиеся матчи чемпионата из соображений безопасности нужно провести без зрителей.В источнике
С чего всё начиналось
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Нужно ли доиграть сезон РПЛ? Мы спросили футболистов

15 мая на исполкоме РФС решится, будет ли доигран сезон в РПЛ или его придётся досрочно завершить. Рабочая группа РФС разработала несколько вариантов, когда и при каких обстоятельствах соревнование может возобновиться. Одно из наиболее реальных предложений на данный момент — стартовать 21/28 июня.
Чемпионат 02:00
Подробнее о событии
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Большинство игроков РПЛ считают, что сезон нужно доиграть без зрителей

Sports.ru 03:35
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Большинство футболистов РПЛ выступили за проведение матчей без зрителей в случае возобновления сезона

RT на русском 03:29
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Большинство игроков РПЛ выступили за возобновление сезона без зрителей

Футбол России 02:44
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