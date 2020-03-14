НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ProstoProSportProstoProSport
Большинство клубов РПЛ готово поддержать приостановку чемпионата из-за коронавируса
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • RT на русском
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
Клубы РПЛ выступят с поддержкой инициативе о приостановке чемпионата России из-за распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает Sport24, большинство команд выступят с поддержкой этому решению.В источнике
С чего всё начиналось
alt

Большинство клубов РПЛ готово поддержать инициативу приостановки чемпионата России из-за коронавируса

Как стало известно Sport24, большинство клубов РПЛ готово поддержать инициативу приостановки чемпионата России из-за эпидемии коронавируса. Решение может быть принято во вторник на общем собрании Лиги после видеоконференции с представителями УЕФА и других футбольных лиг.
Sport24.ru 05:29 
Подробнее о событии
alt

СМИ: Большая часть клубов РПЛ поддерживают приостановку чемпионата из-за коронавируса

RT на русском 06:25
alt

СМИ: Большинство клубов РПЛ готово поддержать инициативу приостановки турнира

Матч ТВ 06:02
alt

СМИ: Большинство клубов РПЛ готово поддержать инициативу приостановки турнира

Sportbox.RU 06:02
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости