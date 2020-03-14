Большинство клубов РПЛ готово поддержать приостановку чемпионата из-за коронавируса
Клубы РПЛ выступят с поддержкой инициативе о приостановке чемпионата России из-за распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает Sport24, большинство команд выступят с поддержкой этому решению.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, большинство клубов РПЛ готово поддержать инициативу приостановки чемпионата России из-за эпидемии коронавируса. Решение может быть принято во вторник на общем собрании Лиги после видеоконференции с представителями УЕФА и других футбольных лиг.