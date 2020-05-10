Большинство клубов выступили за доигровку чемпионата России по футболу
Большинство футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступают за то, чтобы прерванный из-за пандемии коронавируса розыгрыш чемпионата страны был доигран. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ» директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин.В источнике Все понимают, что надо завершить сезон. Со спортивной и экономической точки зрения. Важный этап — возвращения легионеров, всю информацию мы собрали. Ведем консультацию с профильными ведомствами, чтобы получить специальное разрешение для них. У нас позитивные ожидания от решения данного вопроса.
С чего всё начиналось
Директор по маркетингу Российской премьер-лиги (РПЛ) Евгений Савин сообщил в эфире «Матч ТВ», что лига консультируется с властями страны относительно возвращения иностранных футболистов отечественных клубов для возобновления сезона.