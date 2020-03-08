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Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Чемпионат
  • Вести.Ru0:40
  • Eurosport.ru3:42
  • Piter.tv0:46
  • Мой Брянск0:41
Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в гонке с общего старта на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло.В источнике
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