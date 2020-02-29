Большунов пропустит эстафету на этапе КМ в Лахти

Большунов возглавляет общий зачёт Кубка мира, опережая на 465 очков норвежца Йоханнеса Клебо. Ранее сообщалось, что Большунов стал вторым в индивидуальной гонке на КМ в Лахти.