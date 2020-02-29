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Большунов пропустит эстафету на этапе КМ в Лахти
Матч ТВ
  • Мой Брянск0:49
Большунов возглавляет общий зачёт Кубка мира, опережая на 465 очков норвежца Йоханнеса Клебо. Ранее сообщалось, что Большунов стал вторым в индивидуальной гонке на КМ в Лахти.В источнике
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Стали известны составы сборной России на эстафеты в Лахти. Россияне будут бороться без Большунова, но с Непряевой

Sportbox.RU 14:49
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Стали известны составы сборной России на эстафеты в Лахти. Россияне будут бороться без Большунова, но с Непряевой

Матч ТВ 14:49
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Лыжник Большунов выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира в Лахти

РБК 09:11
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