Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти
Российский лидер Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в финском Лаячхти. В субботу в Лахти прошла гонка на 15 км классическим стилем с раздельным стартом. Ее серебряным призером стал лидер общего зачета Кубка мира россиянин Александр Большунов.В источнике Рад что получилось сегодня заехать вторым. Конечно немного проиграл Ииво Нисканену, но считаю, что проигрыш связан чуть-чуть с тем, что на последнем круге хуже поехали лыжи. Но доволен, что после последней гонки, которая прошла не очень хорошо, могу сражаться за победу.