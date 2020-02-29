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Российская газетаРоссийская газета
Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти
Матч ТВ
  • Мой Брянск0:49
Российский лидер Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в финском Лаячхти. В субботу в Лахти прошла гонка на 15 км классическим стилем с раздельным стартом. Ее серебряным призером стал лидер общего зачета Кубка мира россиянин Александр Большунов.В источнике
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Александр Большунов
Российский лыжник
Рад что получилось сегодня заехать вторым. Конечно немного проиграл Ииво Нисканену, но считаю, что проигрыш связан чуть-чуть с тем, что на последнем круге хуже поехали лыжи. Но доволен, что после последней гонки, которая прошла не очень хорошо, могу сражаться за победу.
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