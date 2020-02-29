Александр Большунов Российский лыжник

Рад что получилось сегодня заехать вторым. Конечно немного проиграл Ииво Нисканену, но считаю, что проигрыш связан чуть-чуть с тем, что на последнем круге хуже поехали лыжи. Но доволен, что после последней гонки, которая прошла не очень хорошо, могу сражаться за победу.