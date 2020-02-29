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Большунов не примет участия в эстафете на этапе КМ в Лахти
Матч ТВ
  • Мой Брянск0:49
Российский лыжник Александр Большунов заявил, что не побежит эстафету в составе сборной на этапе Кубка мира в финском Лахти. В субботу Большунов стал вторым в гонке с раздельным стартом на 15 км. "Я не приму участия в завтрашней эстафете", - сказал Большунов журналистам.В источнике
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Александр Большунов
Российский лыжник
Рад что получилось сегодня заехать вторым. Конечно немного проиграл Ииво Нисканену, но считаю, что проигрыш связан чуть-чуть с тем, что на последнем круге хуже поехали лыжи. Но доволен, что после последней гонки, которая прошла не очень хорошо, могу сражаться за победу.
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