Большунов стал вторым в индивидуальной гонке на КМ в Лахти
Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км в рамках Кубка мира в финском Лахти. Большунов преодолел дистанцию за 32:25, 6. Первое место занял финский лыжник Ииво Нисканен, замкнул тройку призёров Ханс Кристер Холунн из Норвегии.В источнике Рад что получилось сегодня заехать вторым. Конечно немного проиграл Ииво Нисканену, но считаю, что проигрыш связан чуть-чуть с тем, что на последнем круге хуже поехали лыжи. Но доволен, что после последней гонки, которая прошла не очень хорошо, могу сражаться за победу.