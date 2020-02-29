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Большунов стал вторым в индивидуальной гонке на КМ в Лахти
Матч ТВ
  • Мой Брянск0:49
Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км в рамках Кубка мира в финском Лахти. Большунов преодолел дистанцию за 32:25, 6. Первое место занял финский лыжник Ииво Нисканен, замкнул тройку призёров Ханс Кристер Холунн из Норвегии.В источнике
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Александр Большунов
Российский лыжник
Рад что получилось сегодня заехать вторым. Конечно немного проиграл Ииво Нисканену, но считаю, что проигрыш связан чуть-чуть с тем, что на последнем круге хуже поехали лыжи. Но доволен, что после последней гонки, которая прошла не очень хорошо, могу сражаться за победу.
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